Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин принял приглашение Венесуэлы посетить страну. С официальным приглашением выступил глава Национального учредительного собрания Венесуэлы.

По словам Володина, отношения между странами необходимо укреплять. Кроме того, спикер Госдумы отметил, что президент России и Венесуэлы имеют крепкие тесные отношения, к чему депутаты обеих стран также должны стремиться. Володин отметил, что посетит Венесуэлу с кем-то из своих коллег, но пока точной даты визита нет.

«Нам необходимо развивать отношения и делать это по всем направлениям, в том числе крайне важно развивать формат межпарламентского сотрудничества», — заявил председатель Госдумы.

На минувшей неделе Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.