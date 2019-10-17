Володин назвал незаконные акции в Москве попыткой США расшатать ситуацию в РФ

Несанкционированные акции, захлестнувшие Москву этим летом, — ничто иное, как попытка США дестабилизировать ситуацию в России, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В четверг, 17 октября, он встретился с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что Вашингтон в своих «недружественных действиях» не ограничивался лишь экономикой и санкциями. Он попытался вмешаться во внутренние дела России и спровоцировал проведение незаконных митингов.

«Когда на сайте посольства указываются маршруты несанкционированных акций, когда государственные СМИ Германии призывают на эти акции граждан нашей страны, это все методы, хорошо вам знакомые», — напомнил он.

Именно поэтому Москва и Каракас хорошо понимают друг друга, ведь обе страны подвергаются атакам извне с целью разрушить государственность.

Напомним, что за организацией несанкционированных мероприятий стоят «независимые» экс-кандидаты в Мосгордуму от блогера Алексея Навального, которых не зарегистрировали на выборы из-за большого количества недействительных подписей. Ни для кого не секрет, что так называемая «оппозиция» получает деньги от западных инвесторов, в том числе американских.

Что касается Венесуэлы, то здесь вновь отметились американцы. Они помогают незаконно провозглашенному президенту Хуану Гуайдо не только признанием его власти и деньгами, но и поддержкой в информационной сфере.