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11:17   17 Октября 2019
Россия

РФ надеется, что соглашение о признании виз с Белоруссией будет подписано до конца года

РФ надеется, что соглашение о признании виз с Белоруссией будет подписано до конца года

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз уже готово. Его могут подписать до конца текущего года.

«Мы надеемся на это», — сказал дипломат.

По словам Иванова, документ готов уже довольно давно. Изначально планировалось его подписание во время визита главы российского правительства Медведев в Белоруссию. Дата его утверждения пока не назначается. При этом белорусская сторона заверяет Москву, что «никаких проблем с точки зрения текста и препятствий для его подписания нет».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #белоруссия #мид рф #визы

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