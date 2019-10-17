РФ надеется, что соглашение о признании виз с Белоруссией будет подписано до конца года

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз уже готово. Его могут подписать до конца текущего года.

«Мы надеемся на это», — сказал дипломат.

По словам Иванова, документ готов уже довольно давно. Изначально планировалось его подписание во время визита главы российского правительства Медведев в Белоруссию. Дата его утверждения пока не назначается. При этом белорусская сторона заверяет Москву, что «никаких проблем с точки зрения текста и препятствий для его подписания нет».