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Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

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 Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

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11:09   17 Октября 2019
Россия

Мощь российской армии отметили в Польше

Мощь российской армии отметили в Польше

Россия за последние годы сильно нарастила военный потенциал. Это отметили эксперты Польского института международных отношений при правительстве страны, пишет в четверг RT. 

Вооруженные силы России значительно улучшили свою боевую мощь и мобильность, считают авторы документа, комментируя маневры «Центра-2019» и «Щит Союза». Эксперты подчеркнули, что российские военные готовы к переброске в любую точку планеты, а также имеют необходимое вооружение. Они отметили способность армии вести военные операции как минимум в двух стратегических направлениях. 

По мнению аналитиков, Россия готовится к полномасштабному вооруженному конфликту, но без использования ядерного вооружения.

«Таким образом, наращивание Россией неядерного военного потенциала будет представлять для членов НАТО и их партнеров все большую угрозу и должно быть учтено при разработке оборонной стратегии альянса», — отмечают польские исследовали. 

Власти России несколько раз подчеркивали, что учения носят оборонительный характер. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что в учениях «Центр-2019» под условным противником подразумеваются страны, распространяющие терроризм. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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