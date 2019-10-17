Россия за последние годы сильно нарастила военный потенциал. Это отметили эксперты Польского института международных отношений при правительстве страны, пишет в четверг RT.

Вооруженные силы России значительно улучшили свою боевую мощь и мобильность, считают авторы документа, комментируя маневры «Центра-2019» и «Щит Союза». Эксперты подчеркнули, что российские военные готовы к переброске в любую точку планеты, а также имеют необходимое вооружение. Они отметили способность армии вести военные операции как минимум в двух стратегических направлениях.

По мнению аналитиков, Россия готовится к полномасштабному вооруженному конфликту, но без использования ядерного вооружения.

«Таким образом, наращивание Россией неядерного военного потенциала будет представлять для членов НАТО и их партнеров все большую угрозу и должно быть учтено при разработке оборонной стратегии альянса», — отмечают польские исследовали.

Власти России несколько раз подчеркивали, что учения носят оборонительный характер. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что в учениях «Центр-2019» под условным противником подразумеваются страны, распространяющие терроризм.