Курдские отряды угрожают отпустить заключенных в их тюрьмах террористов

Около 11 тысяч террористов запрещенного в РФ «ИГ»* содержат курдские бандформирования в тюрьмах и отказываются выдавать их какой-либо стороне, угрожая перестать удерживать заключенных боевиков. Об этом сообщает World Israel News.

Так называемые «Сирийские демократические силы» (SDF), состоящие из вооруженных курдских отрядов, удерживают почти 11000 террористов «ИГ»*. 4000 из них являются сирийцами, 4000 иракцами и около 2500 боевиками из 50 разных стран — самая большая группа из Туниса. Официальные представители Французской Республики заявили, что 60–70 человек из удерживаемых курдами членов «ИГ»*, имеют французское гражданство, сообщает Ynet.

Террористы были захвачены во время курдских операций, проводимых при поддержке ВС США, а сейчас содержатся в семи надзорных учреждениях. SDF угрожают перестать охранять объекты после начала турецкой военной операции «Источник жизни», направленной на борьбу с курдскими боевиками. Напомним, на прошлой неделе сообщалось о побеге около 800 заключенных террористов из курдских тюрем — видеозаписи попали в Сеть, хотя Франция и США заявляют, что массового бегства заключенных после недавнего начала Турцией военных действий не было.

Как заявлял ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является создание 30-километровой зоны безопасности на территориях, ранее занятых курдскими вооруженными образованиями, а также борьба с терроризмом. Освобожденные территории турецкое правительство планирует заселить сирийскими беженцами.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.