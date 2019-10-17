Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*

Командующий курдскими «Силами демократической Сирии» Мазлюм Абди заявил, что формирование не собирается передавать террористов «Исламского государства»* (запрещено в России) никакой из сторон конфликта. Об этом сообщил телеканал Rudaw 17 октября.

«Задержанные боевики ИГ* и члены их семей находятся у нас. Мы их поймали — мы и определим их судьбу», — заявил он.

Командир подчеркнул, что этого не случится, даже если правительственные войска САР или турецкие силы займут территории, находящиеся под контролем курдских радикалов.

Стоит отметить, что у курдских вооруженных формирований достаточно «теплые» отношения с террористами «Исламского государства»*. SDF пришли на север Сирии под предлогом освобождения территорий от них, однако в итоге часть боевиков перешла на их сторону, а другая превратилась в «спящие» ячейки под контролем западных спецслужб. Особо радикальных фанатиков действительно нейтрализовывали, но это очень малая часть.

В реальности же, с террористами ИГ* боролись только САА, ВКС РФ и союзные формирования.

Напомним, что 9 октября Турция заявила о старте антитеррористической операции «Источник мира» в районе турецко-сирийской границы. Они намерены освободить территорию длиной 30 километров в глубину, а также части стратегической трессы М4.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.