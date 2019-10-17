Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии в отношении полицейского на незаконной акции, нарушил режим подписки о невыезде и сбежал из страны.

Об этом в четверг сообщил адвокат Губайдулина Максим Пашков.

Как сообщалось ранее, Губайдулину, который бросил в сотрудника Росгвардии пластиковую бутылку, было предъявлено обвинение по статье «Угроза применения насилия к представителю власти», после чего суд отпустил его из-под стражи под подписку о невыезде.