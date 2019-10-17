Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ надеется, что соглашение о признании виз с Белоруссией будет подписано до конца года

РФ надеется, что соглашение о признании виз с Белоруссией будет подписано до конца года

 Володин принял приглашение Венесуэлы посетить страну

Володин принял приглашение Венесуэлы посетить страну
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

 Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского
Москва направит Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва направит Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

 Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*

Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*
РФ надеется, что соглашение о признании виз с Белоруссией будет подписано до конца года

РФ надеется, что соглашение о признании виз с Белоруссией будет подписано до конца года

 Володин принял приглашение Венесуэлы посетить страну

Володин принял приглашение Венесуэлы посетить страну
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

 Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского
Москва направит Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва направит Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

 Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*

Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*
10:31   17 Октября 2019
Россия

Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Губайдулин сбежал из РФ

Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Губайдулин сбежал из РФ

Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии в отношении полицейского на незаконной акции, нарушил режим подписки о невыезде и сбежал из страны.

Об этом в четверг сообщил адвокат Губайдулина Максим Пашков.

Как сообщалось ранее, Губайдулину, который бросил в сотрудника Росгвардии пластиковую бутылку, было предъявлено обвинение по статье «Угроза применения насилия к представителю власти», после чего суд отпустил его из-под стражи под подписку о невыезде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #происшествия #чп #адвокат #беспорядки #фигурант

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...