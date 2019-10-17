Минобороны Турции сообщило о нейтрализации более 670 курдских террористов

Более 670 членов курдских формирований нейтрализованы в результате антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом в четверг, 17 октября, сообщили в Минобороны Турции.

По данным турецкого оборонительного ведомства, в результате операции были нейтрализованы 673 курдских боевика.

Ранее лидер курдских вооруженных отрядов Мазлума Абди заявил, что все действия против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в Сирии прекращены.

9 октября лидер Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении Анкары освободить пограничную зону страны рядом с Сирией от курдских вооруженных формирований — членов запрещенной в турецком государстве Рабочей партии Курдистана. Они несколько раз брали на себя ответственность за теракты на территории Турции.

Кроме этого, курдские боевики под предлогом зачистки территории от боевиков ИГ* убивали местных жителей и пытались навязать свои порядки.

В рамках антитеррористической операции «Источник мира» ВВС Турции нанесли удары по сирийским городам Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже турецкая армия объявила о начале наземной операции. Сегодня стало известно, что в результате операции были нейтрализованы более 670 курдских террористов.