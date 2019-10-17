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Володин принял приглашение Венесуэлы посетить страну
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

 Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского
Москва направит Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

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 Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*

Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*
10:39   17 Октября 2019
Весь мир

Курдские группировки взяли ответственность за гибель протурецких солдат

Курдские группировки взяли ответственность за гибель протурецких солдат

Курдские бандформирования в составе «Сирийской демократической армии» (SDF) заявили об убийстве нескольких бойцов протурецких сил.

Поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия при поддержке авиаударов турецких ВВС продвигалась из западных районов города Рас-аль-Айн к городскому центру, но линию обороны SDF войскам пробить не удалось. Протурецкие силы понесли тяжелые потери после столкновения, сообщает Al-Masdar News.

Курдские группировки взяли ответственность за гибель протурецких солдат

Ранее сообщалось, что мирные сирийцы в Хасаке поддержали Сирийскую арабскую армию и выступили против курдских боевиков, занимавших ранее территории Манбиджа, Ат-Табку, Кобани и ряд других городов на севере Сирии. Напомним, сегодня утром лидер курдских вооруженных отрядов Мазлума Абди заявил, что все действия против запрещенной в РФ террористической группировки «ИГ»* в Сирии завершены.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #турция #политика #новости #весь мир

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