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Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

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 Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

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 Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*

Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*
10:22   17 Октября 2019
Весь мир

Жители сирийского Кобани приветствуют войска САА, вошедшие в город

Жители сирийского Кобани приветствуют войска САА, вошедшие в город

Правительственная армия Сирии вошла в город Кобани, чтобы обезопасить мирное население на фоне антитеррористической операции Турции против военизированных отрядов курдов. Стоит отметить, что название Кобани — курдское, его также называют Эйн-аль-Араб.

Вместе с Сирийской арабской армией в населенном пункте присутствуют ВКС РФ. На кадрах видно, как радуются люди — они кричат, свистят и прыгают.

16 октября западные военные покинули базу международной коалиции во главе США, которая располагается в этом приграничном Турции районе. Напомним, что Анкара проводит в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», которая прежде всего направлена против курдских радикалов и членов «Исламского государства»* (запрещено в России).

Ранее формирования курдов пришли на север Сирии под предлогом якобы освобождения земель от боевиков ИГ*, однако в действительности они точно также оккупировали их и принялись за дискриминацию местного населения — арабов-суннитов. В то же время, реальной борьбой против «Исламского государства»* занимались САА, ВКС РФ и союзные формирования. Противостояние курдских боевиков и игиловцами* сводилось к договоренностям. Смертью карали лишь самых радикальных фанатиков.

* «Исламское государство» (ИГ, игиловцы) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #турция #курды #кобани #источник мира

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