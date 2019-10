Жители сирийского Кобани приветствуют войска САА, вошедшие в город

Правительственная армия Сирии вошла в город Кобани, чтобы обезопасить мирное население на фоне антитеррористической операции Турции против военизированных отрядов курдов. Стоит отметить, что название Кобани — курдское, его также называют Эйн-аль-Араб.

Вместе с Сирийской арабской армией в населенном пункте присутствуют ВКС РФ. На кадрах видно, как радуются люди — они кричат, свистят и прыгают.

#BREAKING: Video shows people of #Kobani/#Kobane celebrating arrival of #Syria Arab Army & #Russian Military Forces tonight! This means, #Turkish Army can No longer touch the city & shell it during its #OperationPeaceSpring/#BarisPinari! pic.twitter.com/en7Qw7hAYY