Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс

Гуманитарный конвой МЧС России – 87-й по счету – доставил в Донецк почти 50 тысяч детских продуктовых наборов.

Об этом в четверг сообщает МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Сегодня в ДНР прибыл 87-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя входят детские продуктовые наборы в количестве 48 тысяч штук», - говорится в сообщении представителя ведомства.

В настоящее время в Донецке разгружают доставленную гуманитарную помощь. Как отмечается, распределять детские продуктовые наборы будет государственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

Напомним, Министерство чрезвычайных ситуаций РФ направило из Москвы в Донбасс первый гуманитарный конвой 12 августа 2014 года. На протяжении пяти лет, как сообщает МЧС ДНР, республика получила от российского спасательного ведомства свыше 43 тысяч тонн гуманитарных грузов – детского питания, продуктов, медикаментов и строительных материалов.