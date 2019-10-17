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9:57   17 Октября 2019
Россия

Обвиняемые в убийстве из-за машины жительницы Екатеринбурга раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве из-за машины жительницы Екатеринбурга раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной раскаялись в преступлении во время суда об избрании меры пресечения. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает РИА Новости. 

По делу об убийстве Каторгиной обвинения предъявлены трем людям: 42-летнему таксисту из Челябинска Марату Ахметвалиеву, а также супругам Михаилу Федоровичу и Екатерине Меньшиковой.

Фигуранты дела утвердительно ответили на вопрос журналистов о том, раскаиваются ли они из-за своего преступления. 

«Да», — сказали обвиняемые.

Как пишет агентство, другие вопросы журналистов они проигнорировали. 

Менеджер по продажам Ксения Каторгина, проживающая в Екатеринбурге, пропала вечером 10 октября после работы. Она отправилась на встречу с потенциальным покупателем своей машины Audi Q5. Позже окровавленное тело девушки было найдено на авторынке. У нее осталась маленькая дочь. По данным следствия, Каторгину убили из-за машины. По словам матери убитой, в день сделки она находилась как будто под гипнозом — бросила все, отпросилась с работы.

Преступники были задержаны 15 октября. В ходе следственного эксперимента Ахметвалиев показал, как убивали девушку и прятали ее тело. Он также признался, что изначально сообщники договорились сбросить тело убитой в колодец. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#екатеринбург #россия #убийство #общество

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