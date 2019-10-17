Минута молчания прошла в Керчи в память о жертвах трагедии в колледже

Минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя главы администрации города Дилявера Мельгазиева.

«В городе прошла единая минута молчания. Весь город находится в трауре по жертвам трагедии в колледже», — сказал Мельгазиев.

Он также сообщил, что в городе отменили все увеселительные мероприятия, а в храмах и мечетях города проходят молебны. В самом колледже прошла линейка памяти, в которой участвовали представители духовенства.

Замглавы администрации рассказал, что жители города возлагают цветы к памятному знаку жертвам трагедии и импровизированному мемориалу.

«Трагедия навсегда отпечаталась в сердцах людей», — сказал он.

Ровно год назад студент колледжа Владислав Росялков устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном учреждении. В результате погиб 21 человек, из них 16 студенты, а еще пятеро — сотрудники колледжа. Пострадали более 50 человек. Позже молодой человек покончил с собой в библиотеке колледжа.