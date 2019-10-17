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 Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*

Курды из SDF отказываются выдавать террористов ИГ*
9:57   17 Октября 2019
Политика

Ирак создал на границе четыре линии обороны, чтобы не пустить бегущих из Сирии боевиков

Ирак создал на границе четыре линии обороны, чтобы не пустить бегущих из Сирии боевиков

Иракское Объединенное командование в рамках мер по недопущению проникновения через границу бегущих из Сирии боевиков, создало четыре линии обороны, каждую из которых контролирует отдельное ведомство.

Как сообщает в четверг Iraq News, за первую линию обороны на сирийско-иракской границе отвечают погранвойска, за вторую – командование «Хашд Шааби» (Сил народной мобилизации), за третью – армия Ирака, а за четвертую –Федеральная полиция.

По мнению Объединенного командования, попытку пересечь границу могут предпринять до трех тысяч иностранных боевиков, ранее содержавшихся в тюрьмах «Сирийских демократических сил» (SDF), а в Ирак они могут направиться из-за шести тысяч семей боевиков ИГ* (запрещенной в России террористической группировки), которые содержаться в лагерях в Заевфратье – между сирийскими провинциями Мосул и Найнава.

Напомним, в конце прошлой недели, после того, как 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» в приграничных районах на севере Сирии, из лагерей для боевиков ИГ* и членов их семей, охранявшихся силами курдских SDF, сбежали порядка 850 человек. Курдские боевики сами в свое время заняли стратегически важные территории на восточном берегу Евфрата, не отвоевав их у террористов ИГ*, а заключив с ними договоренности и войдя без боя. При этом курдские вооруженные формирования принимали в свои ряды значительное число игиловцев, когда основные силы террористической организации в Сирии были разгромлены правительственными силами при поддержке ВКС России.

* - Ирак создал на границе четыре линии обороны, чтобы не пустить бегущих из Сирии боевиков

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #ирак #безопасность #боевики #политика #террористы #граница #весь мир

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