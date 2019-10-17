- Ирак создал на границе четыре линии обороны, чтобы не пустить бегущих из Сирии боевиков

Иракское Объединенное командование в рамках мер по недопущению проникновения через границу бегущих из Сирии боевиков, создало четыре линии обороны, каждую из которых контролирует отдельное ведомство.

Как сообщает в четверг Iraq News, за первую линию обороны на сирийско-иракской границе отвечают погранвойска, за вторую – командование «Хашд Шааби» (Сил народной мобилизации), за третью – армия Ирака, а за четвертую –Федеральная полиция.

По мнению Объединенного командования, попытку пересечь границу могут предпринять до трех тысяч иностранных боевиков, ранее содержавшихся в тюрьмах «Сирийских демократических сил» (SDF), а в Ирак они могут направиться из-за шести тысяч семей боевиков ИГ* (запрещенной в России террористической группировки), которые содержаться в лагерях в Заевфратье – между сирийскими провинциями Мосул и Найнава.

Напомним, в конце прошлой недели, после того, как 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» в приграничных районах на севере Сирии, из лагерей для боевиков ИГ* и членов их семей, охранявшихся силами курдских SDF, сбежали порядка 850 человек. Курдские боевики сами в свое время заняли стратегически важные территории на восточном берегу Евфрата, не отвоевав их у террористов ИГ*, а заключив с ними договоренности и войдя без боя. При этом курдские вооруженные формирования принимали в свои ряды значительное число игиловцев, когда основные силы террористической организации в Сирии были разгромлены правительственными силами при поддержке ВКС России.

* -