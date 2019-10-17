Курды-боевики приостановили антитеррористические операции против ИГ*

Лидер курдских вооруженных отрядов Мазлума Абди заявил, что все действия против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в Сирии завершены. Об он сообщил в четверг, 17 октября, в эфире местного телеканала.

«Мы приостановили все наши действия против «Исламского государства», — заявил Абди.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил стат антитеррористической операции в Сирии, которая призвана освободить от членов запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана - курдских формирований — границу между Турцией и САР, чтобы создать там зону безопасности для сирийских беженцев. Курдские боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а детям пытались навязать свой язык.

ВВС Турции сначала ударили по городам Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Затем началась наземная часть операции. Если ВКС России и правительственные войска Сирии действительно воевали с террористами запрещенного в РФ ИГ, то курдские формирования, напротив, способствовали созданию спящих ячеек ИГ.