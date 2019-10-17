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 Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»

Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»
Курды-боевики приостановили антитеррористические операции против ИГ*

Курды-боевики приостановили антитеррористические операции против ИГ*

 Россия выиграла от действий Турции против курдских боевиков в Сирии, заявил эксперт

Россия выиграла от действий Турции против курдских боевиков в Сирии, заявил эксперт
9:32   17 Октября 2019
Весь мир

Курды-боевики приостановили антитеррористические операции против ИГ*

Курды-боевики приостановили антитеррористические операции против ИГ*

Лидер курдских вооруженных отрядов Мазлума Абди заявил, что все действия против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в Сирии завершены. Об он сообщил в четверг, 17 октября, в эфире местного телеканала. 

«Мы приостановили все наши действия против «Исламского государства»,  — заявил Абди.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил стат антитеррористической операции в Сирии, которая призвана освободить от членов запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана - курдских формирований — границу между Турцией и САР, чтобы создать там зону безопасности для сирийских беженцев. Курдские боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а детям пытались навязать свой язык. 

ВВС Турции сначала ударили по городам Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Затем началась наземная часть операции. Если ВКС России и правительственные войска Сирии действительно воевали с террористами запрещенного в РФ ИГ, то курдские формирования, напротив, способствовали созданию спящих ячеек ИГ.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
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