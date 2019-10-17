Самый теплый день за последние 70 лет ожидается сегодня в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура воздуха в Москве в четверг прогреется до плюс 17 градусов. Слова Леуса 17 октября передает РИА Новости.

«Очень может быть, что сегодняшний день станет самым тёплым днём за 70 лет, когда ведутся метеонаблюдений на станции ВДНХ», — сообщил Леус.

Синоптик рассказал, что в четверг в Москве ожидается переменная облачность. Небольшой дождь пройдет местами ближе к вечеру, отметил он. В столице температура воздуха составит плюс 15–17 градусов, а в области — от 12 до 17 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет четыре-девяти метров в секунду, ветер юго-западный. Отмечается, что атмосферное давление будет падать, но не выйдет за пределы нормы — 746 миллиметров ртутного столба.