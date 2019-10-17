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8:19   17 Октября 2019
Россия

Рост тарифов ЖКХ ожидает россиян из-за нового налога

Рост тарифов ЖКХ ожидает россиян из-за нового налога

Рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорение инфляции ожидают россиян в связи с новым законопроектом Минэкономразвития. Об этом в среду, 17 октября, предупредили в Минэкономразвития, пишут «Известия». 

Отмечается, что новый законопроект связан с введением углеродного налога в России, автором которого стал глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он считает, что при помощи налога получится стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. 

Как сообщает издание, в документе будет обозначен максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий в объеме 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. В первую очередь, пишет издание, налог коснется предприятий топливно-энергетического комплекса. 

По словам члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, в связи с тем, что теплоснабжение оплачивается по тарифам, новый налог повысит цены на услуги ЖКХ, а также скажется на стоимости продукции металлургов и транспортных услуг. Все это приведет к ускорению инфляции. 

Совфед пока не одобрил разработанную версию законопроекта, поэтому направил вице-премьеру Константину Чучейко предложения по доработке. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #жкх #политика #общество

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