Рост тарифов ЖКХ ожидает россиян из-за нового налога

Рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорение инфляции ожидают россиян в связи с новым законопроектом Минэкономразвития. Об этом в среду, 17 октября, предупредили в Минэкономразвития, пишут «Известия».

Отмечается, что новый законопроект связан с введением углеродного налога в России, автором которого стал глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он считает, что при помощи налога получится стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Как сообщает издание, в документе будет обозначен максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий в объеме 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. В первую очередь, пишет издание, налог коснется предприятий топливно-энергетического комплекса.

По словам члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, в связи с тем, что теплоснабжение оплачивается по тарифам, новый налог повысит цены на услуги ЖКХ, а также скажется на стоимости продукции металлургов и транспортных услуг. Все это приведет к ускорению инфляции.

Совфед пока не одобрил разработанную версию законопроекта, поэтому направил вице-премьеру Константину Чучейко предложения по доработке.