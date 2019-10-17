Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минута молчания прошла в Керчи в память о жертвах трагедии в колледже

Минута молчания прошла в Керчи в память о жертвах трагедии в колледже

Самый теплый день за последние 70 лет ожидается сегодня в Москве

Самый теплый день за последние 70 лет ожидается сегодня в Москве

Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

 Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»

Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»
Курды-боевики приостановили антитеррористические операции против ИГ*

Курды-боевики приостановили антитеррористические операции против ИГ*

 Россия выиграла от действий Турции против курдских боевиков в Сирии, заявил эксперт

Россия выиграла от действий Турции против курдских боевиков в Сирии, заявил эксперт
Минута молчания прошла в Керчи в память о жертвах трагедии в колледже

Минута молчания прошла в Керчи в память о жертвах трагедии в колледже

Самый теплый день за последние 70 лет ожидается сегодня в Москве

Самый теплый день за последние 70 лет ожидается сегодня в Москве

Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

 Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»

Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»
Курды-боевики приостановили антитеррористические операции против ИГ*

Курды-боевики приостановили антитеррористические операции против ИГ*

 Россия выиграла от действий Турции против курдских боевиков в Сирии, заявил эксперт

Россия выиграла от действий Турции против курдских боевиков в Сирии, заявил эксперт
8:22   17 Октября 2019
Весь мир

Россия выиграла от действий Турции против курдских боевиков в Сирии, заявил эксперт

Россия выиграла от действий Турции против курдских боевиков в Сирии, заявил эксперт

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью «НьюИнформ» заявил, что на протяжении войны в Сирии Bloomberg подыгрывает политике США и НАТО.

Издание Bloomberg представило экспертный материал, в котором говорится о стратегическом преимуществе России на Ближнем Востоке.

В ситуации, когда Bloomberg говорит, что антитеррористическая операция Турции в Сирии дала какие-то преимущества президенту РФ Владимиру Путину, издание объективно лишь на половину. По мнению эксперта, «преимущества» заключаться лишь в том, что США на протяжении нескольких лет вооружали курдов-боевиков, чтобы добиться свержения Асада.

Баранец напомнил, что курды выступали в качестве ударной силы, которая помогала американской коалиции бороться с правительственными войсками Дамаска. Также он отметил, что нельзя забывать о том, что против курдских боевиков действуют протурецкие силы. По этой причине можно лишь говорить о том, что Турция в данном случае выступает помощником и России, и Сирии, и Ирана.

Эксперт заявил, что Россия вместе с тем придерживается дипломатичной позиции. Москва не поддержала американскую резолюцию в Совбезе ООН, а в Кремле попросили Эрдогана проявить аккуратность в операции против курдских террористов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...