Россия выиграла от действий Турции против курдских боевиков в Сирии, заявил эксперт

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью «НьюИнформ» заявил, что на протяжении войны в Сирии Bloomberg подыгрывает политике США и НАТО.

Издание Bloomberg представило экспертный материал, в котором говорится о стратегическом преимуществе России на Ближнем Востоке.

В ситуации, когда Bloomberg говорит, что антитеррористическая операция Турции в Сирии дала какие-то преимущества президенту РФ Владимиру Путину, издание объективно лишь на половину. По мнению эксперта, «преимущества» заключаться лишь в том, что США на протяжении нескольких лет вооружали курдов-боевиков, чтобы добиться свержения Асада.

Баранец напомнил, что курды выступали в качестве ударной силы, которая помогала американской коалиции бороться с правительственными войсками Дамаска. Также он отметил, что нельзя забывать о том, что против курдских боевиков действуют протурецкие силы. По этой причине можно лишь говорить о том, что Турция в данном случае выступает помощником и России, и Сирии, и Ирана.

Эксперт заявил, что Россия вместе с тем придерживается дипломатичной позиции. Москва не поддержала американскую резолюцию в Совбезе ООН, а в Кремле попросили Эрдогана проявить аккуратность в операции против курдских террористов.