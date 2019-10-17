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Сирийские войска вошли в Ракку, два года пролежавшую в руинах из-за курдских боевиков

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 Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»

Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»
Сирийские войска вошли в Ракку, два года пролежавшую в руинах из-за курдских боевиков

Сирийские войска вошли в Ракку, два года пролежавшую в руинах из-за курдских боевиков

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7:08   17 Октября 2019
Весь мир

Сирийские войска вошли в Ракку, два года пролежавшую в руинах из-за курдских боевиков

Сирийские войска вошли в Ракку, два года пролежавшую в руинах из-за курдских боевиков

«Федеральное агентство новостей» в своем материале рассказало о судьбе сирийской Ракки, которую накануне освободила армия Сирии.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на военный источник сообщали, что впервые за пять лет вступившие на территорию Ракки военнослужащие сирийской армии развернули в городе наблюдательные посты.

Стратегически значимый населенный пункт во время вооруженного конфликта в САР успел побывать в руках различных сил. В марте 2013 года он находился в руках так называемой вооруженной оппозиции, однако уже в августе они были выбиты террористами ИГ*. После этого Ракка на срок более четырех лет стала само провозглашенной столицей «Исламского государства»*. В 2017 году американские войска и курдские боевики SDF штурмовали город, практически превратив его в руины. За последние два года в городе были нередки волнения против курдов-радикалов.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью ФАН отметил, что волнения сирийцев в Ракке были вполне закономерны, поскольку США и их союзники вообще не считали нужным беспокоиться о населении, хоть и они называли данные территории «своими».

По словам эксперта, курдские боевики способны только разрушать, а не восстанавливать. Он отметил, что США действуют аналогичным образом не только в Сирии, но и в других горячих точках. В качестве примера Джабаров привел Афганистан, в котором СССР помогал строить фабрики, заводы и дома, тогда как американцы за последние годы присутствия там ничего не сделали.

«В САР мы теперь видим ту же картину. У курдов же такого, похоже, даже и в планах вообще не было – что-то там строить и восстанавливать», - подчеркнул он.

Собеседник ФАН уверен, что с приходом в Ракку правительственных сил ситуация изменится. Сенатор отметил, что самое главное сейчас - чтобы не произошло стычки между правительственными войсками и армией Турции, о чем говорил российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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