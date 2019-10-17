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Российские предприятия рассекретят данные о выбросах в атмосферу
Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

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6:39   17 Октября 2019
Россия

Взыскания долгов с дачников упростили в России

Взыскания долгов с дачников упростили в России

Упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников изменения в Гражданский процессуальный кодекс вступили в силу в России. Об этом пишет «Российская газета».

До поправок для взыскания долгов садоводческим товариществам приходилось подавать судебный иск. Теперь же достаточно обратиться в мировой суд для получения соответствующего приказа. Заявитель направит его в банк, после чего деньги будут списаны с карты или счета должника.

Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев сообщил, что каждый десятый садовод является злостным должником, причем у многих сумма превышает 50 тысяч рублей.

По информации ВЦИОМ, 56 процентов россиян в текущем году заявили, что приезжают на дачу для развлечений и отдыха. Чаще всего, для этой цели используют загородные участки жители Петербурга и Москвы. Сельское хозяйство на дачах ведут в основном жители городов-миллионников и населенных пунктов с населением до сотни тысяч.

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Автор: Олег Королев
#долги #дачники

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