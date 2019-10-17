МЧС РФ направило гуманитарную помощь жителям Донбасса

МЧС РФ направило колонну гумпомощи в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

Отмечается, что около четырех утра из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую области начала свое движение автомобильная колонна МЧС.

Автомобилями ведомства для жителей Донбасса будет доставлена партия гумпомощи, в том числе - продуктовые наборы для детей.

Колонна направится к государственной границе и пунктам пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк», где пройдет таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, а после проследует для разгрузки в Донецк и Луганск.

МЧС РФ на постоянной основе доставляет гумпомощь жителям Донбасса с августа 2014 года. Жителям региона доставляли самое нужное - продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты.