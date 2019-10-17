Мирные жители Сирии в Хасаке поддержали САА и выступили против курдских боевиков

Массовые мероприятия в поддержку армии Сирии прошли в подконтрольных правительству районах Хасаки. Участники мероприятия также выступили против курдских боевиков, которые удерживают обширные территории на северо-востоке страны. Об этом сообщает ФАН.

В административном центре сирийской провинции, большая часть которой захвачена курдскими боевиками из YPG (Отряды народной самообороны), прошла церемония поднятия официального флага Сирии. Мероприятие было организовано местными представителями правящей партии «Баас».

Местные жители приветствовали вход сирийской армии в Манбидж, Ат-Табку, Кобани и ряд других городов на севере Сирии, которые ранее занимали курдские боевики. Население надеется, что Хасака вместе с провинцией скоро целиком вернутся под управление Дамаска.

В этот же день в городе прошел крупный митинг с участием сотни граждан. МНогие участники акции держали сирийские флаги и плакаты против произвола боевиков.

ФАН опубликовал видео с мероприятий.

Курдские Демократические силы Сирии (SDF) при помощи США в 2017-2018 годах захватили обширные территории на северо-востоке страны. Боевики проводили дискриминационную политику в отношении арабов, которых заставляли вступать в боевые отряды.