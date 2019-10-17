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5:10   17 Октября 2019
Весь мир

Авиакомпания Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX

Авиакомпания Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX

Канадская авиакомпания Air Canada продлила отмену полетов на самолет Boeing 737 MAX до середины февраля следующего года. Об этом сообщает телеканал CBC.

Ранее канадский авиаперевозчик продлил отмену полетов Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года. Всего в авиапарке компании 24 таких самолета.

Ранее власти Канады вслед за другими странами временно запретили полеты Boeing 737 MAX над территорией страны после крушения самолета этой модели в Эфиопии.

Авиалайнер Ethiopian Airlines 10 марта, на борту которого были 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе погибших - граждане 35 стран, в том числе - трое россиян.

Ранее сообщалось, что международные эксперты выявили недочеты при сертификации Boeing 737 Max. Авторы доклада отмечают, что положения о ключевых аспектах конструкции самолета не были американской компанией должным образом рассмотрены, обновлены или подтверждены.

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Автор: Олег Королев
#боинг737

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