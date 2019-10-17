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4:37   17 Октября 2019
Россия

Российские предприятия рассекретят данные о выбросах в атмосферу

Российские предприятия рассекретят данные о выбросах в атмосферу

Данные о выбросах загрязняющих веществ в воздух от предприятий мгогут быть рассекречены и  предоставлены ученым для создания моделей по улучшению качества воздуха в городах в рамках проекта «Чистый воздух». Об этом заявил РИА «Новости» представитель геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова (находится в составе Гидромета) Сергей Чичерин.

Федеральный проект «Чистый воздух» является частью национального проекта «Экология». Согласно программе, до 2024 года совокупный объем выбросов в атмосферу в 12 городах страны должен сократиться на двадцать процентов. Речь идет о Красноярске, Омске, Челябинске, Новокузнецке, Нижнем Тагиле, Череповце, Магнитогорске, Медногорске, Липецке, Норильске, Братске  и Чите.

Замдиректора по научной работе обсерватории сообщил, что Росстат предоставляет данные, но не по предприятиям, а в целом по городу. Он напомнил, что данные по предприятиям являются коммерческой тайной и не предоставляются.

Чичерин отметил, что подобные сведения нерепрезентативны, поскольку непонятно, кому и на сколько нужно понижать выборы в атмосферу. Сбором сведений по предприятиям займется Росприроднадзор. Ожидается, что будут учтены 98 процентов выбросов на территории города и окраинах, будут проведены сводные расчеты.

Эксперт также подчеркнул, что моделирование снижения выбросов от разных источников позволит оценить общую ситуацию с загрязнением в городе.

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Автор: Олег Королев
#загрязнение воздуха

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