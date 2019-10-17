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4:11   17 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

Парубий заявил о давлении лидеров стран Запада на Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский договорился с западными партнерами о принятии закона об амнистии ополченцев из ДНР и ЛНР, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Он заявил, что некоторые из зарубежных партнеров говорили, что уже существует договоренность с новой властью о том, что очень быстро будут приняты законы об амнистии, о выборах без сроков согласно Закону о выборах, а также об особом статусе без условий.

Парубий заявляет, что такие условия навязывались Украине «некоторыми политиками» и ранее - лично ему.

В начале текущего месяца контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера», которая подразумевает вступление в силу временного закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который начнот действовать после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против поддержания «формулы Штайнмайера».

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Автор: Олег Королев
#украина #зеленский #формула штайнмайера

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