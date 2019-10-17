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Эксперт рассказал, почему курдские боевики выпустили жен членов ИГ* из лагеря «Аль-Хол» в Сирии

Эксперт рассказал, почему курдские боевики выпустили жен членов ИГ* из лагеря «Аль-Хол» в Сирии
3:45   17 Октября 2019
Весь мир

Эксперт рассказал, почему курдские боевики выпустили жен членов ИГ* из лагеря «Аль-Хол» в Сирии

Эксперт рассказал, почему курдские боевики выпустили жен членов ИГ* из лагеря «Аль-Хол» в Сирии

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в интервью ФАН заявил, что из-за побега жен боевиков ИГ* из плена курдских боевиков ситуация в Сирии может значительно ухудшиться.

По мнению эксперта, эти женщины могут быть опаснее самих террористов, поскольку они вызывают меньше подозрений.

«(Женщина) может быть исполнительницей теракта, достаточно вспомнить теракты в Москве 2010 года, когда смертницы взорвали два вагона метро. И такие случаи не единичны», - отметил он.

По мнению Перенджиева, побег жен террористов может быть неслучайным. Эксперт предполагает, что камеры с женами террористов могли открыть и сами курдские боевики, состоявшие в охране лагерей.

Он отметил, что в данной ситуации могут быть два момента: реальный подкуп курдов-боевиков и спущенная сверху команда. Перенджиев рассказал, что существует один координационный центр, в котором состоят и курдские боевики из SDF (Демократические силы Сирии), и ИГ*.

«Просто одних называют террористами, а других — представителями «демократии», но на деле разницы никакой», - заявил он.

Ранее стало известно, что из-за попустительства курдских боевиков из лагеря «Аль-Хол» (провинция Хасака), заполненного пленными террористами ИГ*, сбежали несколько жен боевиков.

Турция проводит операцию «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и остатков ИГ*. Курды-боевики не воевали с «Исламским государством», а договаривались с ними, включая в свои ряды.

*Исламское государство - террористическая организация, запрещена судом в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #иг #турция #курды

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