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3:02   17 Октября 2019
Россия

Проханов стал героем рубрики ФАН о патриотах

Проханов стал героем рубрики ФАН о патриотах

Новым героем проекта ФАН о российских патриотах стал писатель, сценарист и публицист Александр Андреевич Проханов.

Журналисты называют Проханова человеком с экзотичными взглядами: он видит будущее России как синтез имперской и советской идеологии. Публицист настаивает на преемственности между Российской империей и СССР, называя себя сторонником евразийства. Его проза в основном посвящена поиску русской идентичности, традиционализму, православию, критике либерализма и капитализма.

Также в материале отмечается вклад Проханова в отстаивании патриотических ценностей. В 2014 году он получил медаль за «Освобождение Крыма и Севастополя», за личный вклад в возвращение полуострова в состав РФ.

Патриотическую миссию публицист видит в создании национальной мечты:

 «Есть мечта, а есть народ. Мечта исчезает, и исчезает вместе с ней народ…», — уверен Проханов.

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Автор: Олег Королев
#фан #патриоты #проханов

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