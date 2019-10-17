Проханов стал героем рубрики ФАН о патриотах

Новым героем проекта ФАН о российских патриотах стал писатель, сценарист и публицист Александр Андреевич Проханов.

Журналисты называют Проханова человеком с экзотичными взглядами: он видит будущее России как синтез имперской и советской идеологии. Публицист настаивает на преемственности между Российской империей и СССР, называя себя сторонником евразийства. Его проза в основном посвящена поиску русской идентичности, традиционализму, православию, критике либерализма и капитализма.

Также в материале отмечается вклад Проханова в отстаивании патриотических ценностей. В 2014 году он получил медаль за «Освобождение Крыма и Севастополя», за личный вклад в возвращение полуострова в состав РФ.

Патриотическую миссию публицист видит в создании национальной мечты: