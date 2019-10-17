Иракские власти ообщили о задержании бежавших из Сирии боевиков ИГ*

Министр обороны Ирака заявил о задержании нескольких боевиков «Исламского государства», бежавших из Сирии в Ирак. Об этом сообщает агентство INA.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на иракских территориях были задержаны несколько боевиков ИГ. Детали задержания не приводятся.

Иракский министр ознакомился с ситуацией на границе обеих стран и заявил, что незаконно проникших на территорию Ирака боевиков продолжат преследовать. Подчеркивается, что Багдад усилит охрану границы для предотвращения подобных инцидентов.

Накануне курдская автономная администрация территорий на северо-востоке САР сообщила, что 785 связанных с ИГ* иностранцев сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Лагерь распологается в провинции Ракка на территории, подконтрольной курдским боевикам.

На минувшей неделе Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Действия Анкары направлены против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с членами «Исламского государства»*. На деле курды-боевики договаривались с террористами в обмен на захваченные ими территории.

Турция заявляет, что курды намеренно освобождают террористов. Также отмечалось, что курдские формирования оказывали помощь членам ИГ*, доставляя их на американские базы.

*«Исламское государство», ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.