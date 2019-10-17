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Антитеррористическую операцию Турции против курдских боевиков РФ обернула во благо Сирии

Антитеррористическую операцию Турции против курдских боевиков РФ обернула во благо Сирии

 Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов

Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов
2:10   17 Октября 2019
Весь мир

Антитеррористическую операцию Турции против курдских боевиков РФ обернула во благо Сирии

Агентство Bloomberg не зря вновь назвало российского лидера Владимира Путина «хозяином» Ближнего Востока на фоне стратегически выгодной для России антитеррористической операции Турции. Об этом рассказал ИА «Экономика сегодня» член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Россия столь хитро разыграла американо-курдо-турецкую партию в Сирии, что вывела в плюс откровенно негативные, на первый взгляд, сценарии. Турция видит в отрядах курдов угрозу своей независимости и стабильному развитию – в этом она права», - заявил Перенджиев.

«Политические притязания этих формирований на земли и государственность – это потенциальная угроза для всего Ближнего Востока, в том числе ослабленной войной Сирии», - подчеркнул эксперт.

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #турция #курды

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