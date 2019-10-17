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 Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов

Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов
2:05   17 Октября 2019
Сирия

Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов

Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов

Возглавляемая США коалиция уничтожила в Сирии собственный склад боеприпасов, оставленный при отсутплении. Об этом сообщил представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

По его словам, во вторник после эвакуации всего личного состава и тактического оборудования, два самолета F-15 коалиции осуществили  заранее запланированный авиаудар на цементном заводе Лафаржа. Целью атаки стало уничтожение склада боеприпасов и уменьшение пригодности объекта для военного пользования.

Ранее сообщалось, что войска международной коалиции, возглавляемой США, полностью уничтожили свою базу в окрестностях Кобани перед выводом военного контингента из района.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук в беседе с ФАН рассказал о причинах произошедшего. По его мнению, политика курдских боевиков по репрессированию местного арабского населения привела к пониманию американской стороны, что США не стоит оставаться на тех территориях, жители оторых к ним предельно нелояльны, тем более на фоне антитеррористической операции.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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