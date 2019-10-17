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 Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов
Антитеррористическую операцию Турции против курдских боевиков РФ обернула во благо Сирии

Антитеррористическую операцию Турции против курдских боевиков РФ обернула во благо Сирии

 Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов

Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов
1:47   17 Октября 2019
Весь мир

США введут санкции против Турции за антитеррористическую операцию против курдских боевиков

США введут санкции против Турции за антитеррористическую операцию против курдских боевиков

Американские власти готовы внести дополнительные антитурецкие санкции, если Анкара не прекратит наступление в рамках антитеррористической операции на севере Сирии. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Министр заявил, что дополнительные санкции будут введены, если действующие стороны в Сирии не договорятся.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкционного режима против Турции после того, как Анкара начала антитеррористическую операцию против союзных США курдских боевиков. Трамп очертил круг возможных будущих санкций, в том числе - финансовые. На данный момент в этом списке оказались министерство обороны и энергетики, а также ампред правящей в Турции Партии справедливости и развития и главы этих ведомств.

Турция начала военную операцию «Источник мира» 9 октября. Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция #курды

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