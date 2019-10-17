США введут санкции против Турции за антитеррористическую операцию против курдских боевиков

Американские власти готовы внести дополнительные антитурецкие санкции, если Анкара не прекратит наступление в рамках антитеррористической операции на севере Сирии. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Министр заявил, что дополнительные санкции будут введены, если действующие стороны в Сирии не договорятся.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкционного режима против Турции после того, как Анкара начала антитеррористическую операцию против союзных США курдских боевиков. Трамп очертил круг возможных будущих санкций, в том числе - финансовые. На данный момент в этом списке оказались министерство обороны и энергетики, а также ампред правящей в Турции Партии справедливости и развития и главы этих ведомств.

Турция начала военную операцию «Источник мира» 9 октября. Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ