Мать умершей из-за халатности врачей уральской роженицы рассказала об издевательствах над девушкой

Мать Алисы Тепикиной, которая скончалась из-за халатности акушерки в больнице города Нижние Серги в Свердловской области, рассказала «Царьград ТВ» об издевательствах врачей над ее дочерью.

Ранее СМИ сообщали, что из-за неправильных действий медика у Алисы Тепикиной произошел насильственный выворот матки. У девушки наблюдалась аномальная беременность, ее плацента слишком плотно прилегала к матке. В таких случаях ее отделяют хирургическим способом под наркозом. Однако, врач приняла матку за плаценту и продолжила тянуть.

Светлана заявила, что ее 22-летняя дочь медленно умирала от потери крови. После того, как девушки привезли на операцию по удалению матки, у нее не осталось тромбоцитов. Женщина заявила, что у нее на руках уже есть экспертиза, но семья пока не хочет предавать документ огласке. Дело пока не было передано в суд.

Мать Тепикиной отметила, что экспертиза доказывает вину акушерки, которая неправильно провела операцию.

«Она выдернула матку, вместе с половыми органами, вместе с влагалищем», - пояснила Светлана.

По словам женщины, матку необходимо было вправлять в течение двадцати минут обратно, однако этого никто не сделал. «Медицина катастроф» приехала только спустя четыре часа, и медики уже поставили диагноз - потерю крови.

«Просто человек не понял, что сделал. Она выдернула просто ей всё. Она умерла практически от кровотечения», - заявила Светлана.

Мать погибшей также отметила, что акушер-гинеколог не стала с ней говорить и обвинила ее в грубости. Сейчас врача перевели в Первоуральск.

При этом главврач больницы, где рожала Алиса, заявил матери, что матка выпала у роженицы сама. Светлана выразила надежду, что через суд сможет доказать обратное.