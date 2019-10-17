Советник Асада рассказала о возможных переговорах Турции и Сирии в Сочи

Турецко-сирийские переговоры могут состояться в Сочи из-за ситуации вокруг антитеррористической операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщила советник президента САР по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в среду заявил, что Анкара и Дамаск должны наладить практическое сотрудничество на основе Аданского соглашения 1998 года. Он отметил, что Москва готова оказать содействие их диалогу.

Шаабан в интервью телеканалу RT Arabic сообщила, что российская сторона объявила о своей попытке организовать в Сочи турецко-сирийскую встречу по вопросам безопасности.

Турецкий президент Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере САР, которая направлена против курдских боевиков и террористов ИГ (террористическая организаиця, запрещена в РФ).