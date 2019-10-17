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Мать умершей из-за халатности врачей уральской роженицы рассказала об издевательствах над девушкой

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 Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

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Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»

Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»

 Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов
Антитеррористическую операцию Турции против курдских боевиков РФ обернула во благо Сирии

Антитеррористическую операцию Турции против курдских боевиков РФ обернула во благо Сирии

 Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов

Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов
1:00   17 Октября 2019
Весь мир

Советник Асада рассказала о возможных переговорах Турции и Сирии в Сочи

Советник Асада рассказала о возможных переговорах Турции и Сирии в Сочи

Турецко-сирийские переговоры могут состояться в Сочи из-за ситуации вокруг антитеррористической операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщила советник президента САР по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в среду заявил, что Анкара и Дамаск должны наладить практическое сотрудничество на основе Аданского соглашения 1998 года. Он отметил, что Москва готова оказать содействие их диалогу.

Шаабан в интервью телеканалу RT Arabic сообщила, что российская сторона объявила о своей попытке организовать в Сочи турецко-сирийскую встречу по вопросам безопасности.

Турецкий президент Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере САР, которая направлена против курдских боевиков и террористов ИГ (террористическая организаиця, запрещена в РФ).

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #сочи

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