Замглавы миссии ООН на Украине призвал к закрытию «Миротворца»

Зампред мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал Верховную раду инициировать закрытие украинского портала «Миротворец».

Моро заявил, что вновь напоминает о «Миротворце», который публикует различные данные лиц, в том числе журналистов, что нарушает международные нормы и законы. Он отметил, что те, чьи данные размещаются на сайте, обозначаются как террористы, предатели и сепаратисты. Представитель ООН отметил, что открытие данных несет для них опасность.

Также Моро напомнил об убийстве в Мариуполе бывшего ополченца Романа Джумаева, сведения о котором были опубликованы на сайте. Расследование данного дела было открыто, однако какого-либо прогресса до сих пор не наблюдается, подчеркнул он.

Представитель ООН выразил сожаление, что контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. В связи с этим мониторинговая миссия ООН вновь призывает украинских депутатов инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до конца..

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что неизвестные застрелили жителя Мариуполя, который участвовал на стороне ополченцев. СМИ сообщили, что им является Джумаев, который в 2017 году был задержан на подконтрольной Киеву территории и помещен под стражу. В августе суд отпустил его под домашний арест. Омбудсмен ДНР сообщила, что Джумаев был внесен в списки для обмена пленными с Киевом.

Украинский портал «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых публикуются данные ополченцев, журналистов и других граждан, которых они считают «изменниками родины».