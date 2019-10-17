Военный эксперт отметил решительность действий Турции по созданию зоны безопасности в Сирии

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец в интервью журналу «Слово и дело» выразил мнение, что говорить о сроках завершения антитеррористической операции Турции в Сирии рано.

По его словам, каких-либо прогнозов делать пока не стоит, поскольку сейчас армия Турции движутся с севера на юг, оттесняя террористические организации на юг. Журналист отметил, что нельзя исключать, что эти боевики могут проникнуть в срединную Сирию, и даже - в Южную Сирию.

«Но нельзя же говорить, что войска Эрдогана получат право проходить по всей территории Сирии. Ни в коем случае», - подчеркнул он.

Эксперт считает, что продолжительность операции «Источник мира» будет зависеть от действий армии Сирии, которая продвигается на север, освобождая захваченные ранее курдскими боевиками населенные пункты. Деятельность Дамаска не противоречит заявленным Анкарой целям.

«Эрдоган взялся решительно сделать для себя подушку безопасности. Я имею в виду освобождение приграничных районов от курдских вооруженных формирований», - заявил Баранец.

Также он напомнил, что курдские боевики в Сирии тесно связаны с «Рабочей партией Курдистана», которая признана Турцией террористической. По мнению эксперта, данный фактслужит для Эрдогана моральным основанием для проведения операции.

Ожидается, что на освобожденных от боевиков районах будут расселены сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции. Они бежали не только от ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), но и от произвола курдских боевиков, которые позволяли им уходить в другие районы САР в обмен на территорию.

Население, состоящее из арабос-суннитов, которое осталось на территории курдской оккупации, подвергается дискриминации. Это выражается насильном обучении детей на курдском языке, а также принудительной мобилизации мужчин в ряды курдских бандформирований.