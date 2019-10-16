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23:05   16 Октября 2019
Весь мир

Трамп пообещал, что США помогут Сирии и Турции разобраться в сложившейся ситуации

Трамп пообещал, что США помогут Сирии и Турции разобраться в сложившейся ситуации

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает, что Дамаск и Анкара разберутся между собой. Речь об этом зашла в среду, 16 октября, на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

«Мы имеем ситуацию, когда две страны спорят из-за границы. Надеюсь, что они разберутся с этим», — сказал он. 

Трамп пообещал, что Вашингтон тоже попытается разобраться с этим вопросом. В частности, завтра, 17 октября, вице-президент США Майкл Пенс проведет переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. 

Напомним, Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии в прошлую среду, 9 октября. Она направлена на создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе. Бои ведутся против курдов-боевиков, а также террористов запрещенной группировки ИГ*. 

Радикальные курды под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили сирийские территории, ущемляя права местного арабского населения. Они не боролись с террористами, а «договаривались» с ними, заходя на занятые ими земли.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #эрдоган #трамп #источник мира

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