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 Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» активизировались в провинции Латакия в Сирии

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» активизировались в провинции Латакия в Сирии
22:40   16 Октября 2019
Весь мир

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» активизировались в провинции Латакия в Сирии

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» активизировались в провинции Латакия в Сирии

Террористы из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусра»*) активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в провинции Латакия в Сирии.

Боевики перебрасывают бронетехнику и установки залпового огня, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Бакин.

По его словам, особенно ситуация осложнилась в районе населенного пункта Кбана. Террористы перебросили сюда с направления Джиср-эш-Шугур не менее пяти единиц бронетехники и две установки реактивных систем залпового огня.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #террористы #ан-нусра

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