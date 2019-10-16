Международная коалиция во главе с США покинула города Ракка и Табка в Сирии

Международная коалиция, возглавляемая США, покинула города Табака и Ракка на северо-востоке Сирии. Последний долгое время контролировался радикальными курдами из бандформирований, однако сегодня в него вошли передовые отряды сирийской армии.

Официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии ряд стран, в том числе Штаты, Майлс Кэггинс заявил, что силы коалиции продолжают спланированный вывод войск из северо-восточной части САР.

Накануне, 15 октября, сирийские правительственные силы установили контроль над городом Табка и аэродромом в провинции Ракка. Кроме того, им удалось занять несколько мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции.

Напомним, Турция проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Цель военных — создать зону безопасности на турецко-сирийской границе. Бои ведутся против курдов-радикалов, а также террористов запрещенной группировки ИГ*.

Курды из бандформирований под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили сирийские земли, ущемляя права местного арабского населения. Они не боролись с террористами, а «договаривались» с ними, заходя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ