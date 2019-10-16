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22:02   16 Октября 2019
Весь мир

Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»

Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»

Вашингтон готов ввести дополнительные «опустошительные санкции» против Турции, если американскому вице-президенту Майклу Пенсу не удастся договориться с турецким лидером Тайипом Эрдоганом по сирийской тематике во время их предстоящей встречи в Анкаре.

Об этом в среду, 16 октября, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с коллегой из Италии Серджо Маттареллой.

Трамп заявил, что рассчитывает на благоприятный исход встречи. Однако если его надежды не подтвердятся, Белый дом готов принять «санкции, пошлины и другие меры, которые станут опустошительными для турецкой экономики».

Напомним, 9 октября турецкая армия начала антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских боевиков и террористов ИГ* в САР. Ее целью является уничтожение террористического коридора на границе двух стран.

Курды из вооруженных бандформирований под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили территории на востоке Сирии, ущемляя права местного арабского населения. Они не боролись с террористами, а «договаривались» с ними, заходя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#санкции #пенсии #турция #трамп

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