Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»

Вашингтон готов ввести дополнительные «опустошительные санкции» против Турции, если американскому вице-президенту Майклу Пенсу не удастся договориться с турецким лидером Тайипом Эрдоганом по сирийской тематике во время их предстоящей встречи в Анкаре.

Об этом в среду, 16 октября, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с коллегой из Италии Серджо Маттареллой.

Трамп заявил, что рассчитывает на благоприятный исход встречи. Однако если его надежды не подтвердятся, Белый дом готов принять «санкции, пошлины и другие меры, которые станут опустошительными для турецкой экономики».

Напомним, 9 октября турецкая армия начала антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских боевиков и террористов ИГ* в САР. Ее целью является уничтожение террористического коридора на границе двух стран.

Курды из вооруженных бандформирований под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили территории на востоке Сирии, ущемляя права местного арабского населения. Они не боролись с террористами, а «договаривались» с ними, заходя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ