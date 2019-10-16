Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ*

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Рабочая партия Курдистана (РПК) хуже, чем запрещенная террористическая группировка ИГ*. Об этом пишет агентство AFP.

В среду, 16 октября, состоялась встреча Трампа с его коллегой из Италии Серджо Маттареллой.

«РПК, которой, как известно, управляют курды, пожалуй, хуже «Исламского государства» с точки зрения террористической угрозы и во многих других отношениях», — отметил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских радикалов и террористов ИГ* в Сирии. Ее целью является уничтожение террористического коридора, который боевики пытались организовать на границе двух государств.

Курды из вооруженных бандформирований под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили территории на востоке Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население. Они не боролись с террористами, а «договаривались» с ними, заходя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ