Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его «совершенно не удивило» решение турецкого коллеги Тайипа Эрдогана начать операцию на северо-востоке Сирии против курдских радикалов.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой он отметил, что Эрдоган долгое время выстраивал войска на границе.

При этом Трамп заявил, что не давал турецкому коллеге зеленый свет на проведение операции на севере Сирии.

«Если кто-то видел письмо, которое может быть опубликовано, если они захотят, - оно очень серьезное, сильное», — заявил глава Белого дома.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Курдские боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки.

Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией. Эрдоган отметил, что после проведения операции сирийские беженцы смогут вернуться домой.