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 Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

21:11   16 Октября 2019
Весь мир

Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Анкара пообещала уважать территориальную целостность Сирии. Лидеры РФ и Турции, которая проводит антитеррористическую операцию против военизированных отрядов курдов, находятся в постоянном контакте в связи со сложившейся ситуацией.

По словам дипломата, Владимир Путин и Тайип Эрдоган общались сегодня. Турецкий лидер приедет в Москву в скором времени.

«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать территориальную целостность Сирии и что конечной целью является обеспечение суверенности и целостности Сирии», – добавил Небензя.

Напомним, на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на востоке Сирии. Бои ведутся против Рабочей партии Курдистана и запрещенной группировки ИГ*. Турецким военным предстоит создать безопасную зону вдоль границы двух государств.

Противниками Анкары в этой операции являются курдские вооруженные формирования, которые под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили часть сирийских земель, ущемляли арабское население. Кроме того, курдские радикалы не боролись с ИГ*. Они «договаривались» с террористами, входя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #курды #небензя #источник мира

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