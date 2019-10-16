Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Анкара пообещала уважать территориальную целостность Сирии. Лидеры РФ и Турции, которая проводит антитеррористическую операцию против военизированных отрядов курдов, находятся в постоянном контакте в связи со сложившейся ситуацией.

По словам дипломата, Владимир Путин и Тайип Эрдоган общались сегодня. Турецкий лидер приедет в Москву в скором времени.

«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать территориальную целостность Сирии и что конечной целью является обеспечение суверенности и целостности Сирии», – добавил Небензя.

Напомним, на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на востоке Сирии. Бои ведутся против Рабочей партии Курдистана и запрещенной группировки ИГ*. Турецким военным предстоит создать безопасную зону вдоль границы двух государств.

Противниками Анкары в этой операции являются курдские вооруженные формирования, которые под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили часть сирийских земель, ущемляли арабское население. Кроме того, курдские радикалы не боролись с ИГ*. Они «договаривались» с террористами, входя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ