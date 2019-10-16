Швейцария смягчит санкции против Сирии из-за турецкой операции против курдов-радикалов

Власти Швейцарии решили пересмотреть санкции в отношении Сирии из-за проводимой Турцией военной операции против курдов из бандформирований на северо-востоке арабской республики.

Ограничения против Дамаска ослабят с 15 ноября, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства. Швейцария также призвала Сирию и Турцию «немедленно прекратить бои» и решить политический конфликт мирным путем.

«Цель (пересмотра санкций. — прим.ред.) состоит в том, чтобы исключительным образом дать возможность гуманитарным организациям, получающим финансирование от Швейцарии, а также швейцарским дипломатическим и консульским представительствам поддерживать деловые отношения со структурами, находящимися под санкциями», — говорится в сообщении.

Предприятия, которые находятся под санкциями, получат «экономические ресурсы», если они осуществляют транзакции для обеспечения граждан Сирии гуманитарной помощью.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Курдские боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки.

Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией. Эрдоган отметил, что после проведения операции сирийские беженцы смогут вернуться домой из Турции.