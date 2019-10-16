Швейцария смягчит санкции против Сирии из-за турецкой операции против курдов-радикалов

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

В Госдуме не оценили идею водить будущих водителей в морг

В Госдуме не оценили идею водить будущих водителей в морг
Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

 Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса
Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ*

Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ*

 Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

В Госдуме не оценили идею водить будущих водителей в морг

В Госдуме не оценили идею водить будущих водителей в морг
Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

 Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса
Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ*

Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ*

 Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

20:49   16 Октября 2019
Весь мир

Швейцария смягчит санкции против Сирии из-за турецкой операции против курдов-боевиков

Швейцария смягчит санкции против Сирии из-за турецкой операции против курдов-боевиков

Власти Швейцарии решили пересмотреть санкции в отношении Сирии из-за проводимой Турцией военной операции против курдов из бандформирований на северо-востоке арабской республики.

Ограничения против Дамаска ослабят с 15 ноября, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства. Швейцария также призвала Сирию и Турцию «немедленно прекратить бои» и решить политический конфликт мирным путем.

«Цель (пересмотра санкций. — прим.ред.) состоит в том, чтобы исключительным образом дать возможность гуманитарным организациям, получающим финансирование от Швейцарии, а также швейцарским дипломатическим и консульским представительствам поддерживать деловые отношения со структурами, находящимися под санкциями», — говорится в сообщении.

Предприятия, которые находятся под санкциями, получат «экономические ресурсы», если они осуществляют транзакции для обеспечения граждан Сирии гуманитарной помощью.

Швейцария смягчит санкции против Сирии из-за турецкой операции против курдов-радикалов

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Курдские боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки.

Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией. Эрдоган отметил, что после проведения операции сирийские беженцы смогут вернуться домой из Турции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...