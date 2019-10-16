Турция пригрозила ответить США на санкции из-за операции против курдов-боевиков в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна ответит на санкции, которые США ввели из-за антитеррористической операции против курдов из бандформирований на севере Сирии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина ввести санкции против лиц, «препятствующих прекращению боевых действий на севере Сирии». Глава Белого дома также подписал указ о введении санкций против Турции из-за военной операции в САР.

Чавушоглу пригрозил Вашингтону ответом Анкары.

«Никакие санкции и угрозы неприемлемы. Мы предпримем ответные шаги на эти санкции, мы дадим свой ответ», — заявил глава МИД.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что новые санкции не беспокоят Анкару и операция на севере Сирии продолжится до достижения поставленных целей.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Курдские боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки.

Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией. Эрдоган отметил, что после проведения операции сирийские беженцы смогут вернуться домой из Турции.