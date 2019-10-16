Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в комментарии ИА «Политика сегодня» заявил, что неоднозначно относится к идее коллег из Татарстана обязать водителей посещать морги ради борьбы со смертностью на дорогах. В частности, Нилов не уверен, что данную инициативу в принципе можно осуществить.

«Отношение у меня двоякое. Во первых, для того, чтобы сдать на права, человек должен будет все равно принести справки соответствующие из психдиспансера, наркодиспансера, пройти обследование врачей и все равно будет. В больницу обязать можно, но это надо конкретизировать. В моргах трупы разные лежат. То есть, эти люди ушли из жизни по разным причинам», — заметил депутат.

По мнению Нилова, несмотря на то, что сама идея может вызвать вопросы, пропаганда безопасного вождения крайне важна. При этом, уверен парламентарий, она должна быть понятна и доступна.

«Сама идея может вызывать какие-то вопросы и недопонимания. Но вопрос пропаганды безопасного вождения или борьба за безопасность на дороге только штрафами, а тем более камерами, тем более такими как работают сейчас с целью зарабатывания денег и создания ловушек, не решить. Нужна нормальная пропаганда безопасности дорожного движения. И эта пропаганда должна действительно быть доступная, понятная и подсознательно ориентируемая», — подчеркнул Нилов.

Нилов также напомнил, что существует большое число нерабочих примеров пропаганды безопасного поведения на дороге. В свое время звучали и инициатива о том, каким образом можно бороться с теми, кто агрессивно и безрассудно себя ведет на за рулем.

«Звучали предложения, в том числе я озвучивал, чтобы начинающих водителей приводить на кладбище и показывать», — сообщил собеседник агентства.

Также Нилов заметил, что поддерживает поиски новых методов действенной борьбы с безответственным вождением. Также, по мнению депутата, в России не хватает культуры поведения водителей на дорогах. В качестве примера он привел европейские государства, где, уверен парламентарий, данная проблема так остро не стоит.

«Я поддерживаю желания искать разного рода методы действенной пропаганды для того, чтобы у нас культ вежливого отношения и безопасного поведения на дорогах был. В развитых европейских странах вежливым быть — престижно и модно. У нас на дорогах демонстрируют изъяны своего поведения, пренебрежения к нормам, правилам и уверенность, что можно будет избежать ответственности. Но на дороге происходит все, что угодно. Можно быть с деньгами, с погонами, со связями и остаться на всю жизнь прикованным к коляске инвалидом», — подытожил парламентарий.

Ранее на эту тему в беседе с «Политикой сегодня» высказался еще один депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он, в отличие от коллеги, не поддержал инициативу члена Госсовета Татарстана. В частности, парламентарий заметил, что предложение не будет иметь никаких правовых последствий.