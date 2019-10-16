Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

В Госдуме не оценили идею водить будущих водителей в морг

В Госдуме не оценили идею водить будущих водителей в морг
Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

 Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса
Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ*

Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ*

 Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

В Госдуме не оценили идею водить будущих водителей в морг

В Госдуме не оценили идею водить будущих водителей в морг
Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

 Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса
Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ*

Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана опаснее, чем ИГ*

 Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

Небензя сообщил, что Турция пообещала России уважать территориальную целостность Сирии

21:28   16 Октября 2019
Россия

Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

Депутат Нилов счел не новой, но актуальной идею водить учеников автошкол к мертвым

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в комментарии ИА «Политика сегодня» заявил, что неоднозначно относится к идее коллег из Татарстана обязать водителей посещать морги ради борьбы со смертностью на дорогах. В частности, Нилов не уверен, что данную инициативу в принципе можно осуществить.

«Отношение у меня двоякое. Во первых, для того, чтобы сдать на права, человек должен будет все равно принести справки соответствующие из психдиспансера, наркодиспансера, пройти обследование врачей и все равно будет. В больницу обязать можно, но это надо конкретизировать. В моргах трупы разные лежат. То есть, эти люди ушли из жизни по разным причинам», — заметил депутат.

По мнению Нилова, несмотря на то, что сама идея может вызвать вопросы, пропаганда безопасного вождения крайне важна. При этом, уверен парламентарий, она должна быть понятна и доступна.

«Сама идея может вызывать какие-то вопросы и недопонимания. Но вопрос пропаганды безопасного вождения или борьба за безопасность на дороге только штрафами, а тем более камерами, тем более такими как работают сейчас с целью зарабатывания денег и создания ловушек, не решить. Нужна нормальная пропаганда безопасности дорожного движения. И эта пропаганда должна действительно быть доступная, понятная и подсознательно ориентируемая», — подчеркнул Нилов.

п

Нилов также напомнил, что существует большое число нерабочих примеров пропаганды безопасного поведения на дороге. В свое время звучали и инициатива о том, каким образом можно бороться с теми, кто агрессивно и безрассудно себя ведет на за рулем.

«Звучали предложения, в том числе я озвучивал, чтобы начинающих водителей приводить на кладбище и показывать», — сообщил собеседник агентства.

Также Нилов заметил, что поддерживает поиски новых методов действенной борьбы с безответственным вождением. Также, по мнению депутата, в России не хватает культуры поведения водителей на дорогах. В качестве примера он привел европейские государства, где, уверен парламентарий, данная проблема так остро не стоит.

«Я поддерживаю желания искать разного рода методы действенной пропаганды для того, чтобы у нас культ вежливого отношения и безопасного поведения на дорогах был. В развитых европейских странах вежливым быть — престижно и модно. У нас на дорогах демонстрируют изъяны своего поведения, пренебрежения к нормам, правилам и уверенность, что можно будет избежать ответственности. Но на дороге происходит все, что угодно. Можно быть с деньгами, с погонами, со связями и остаться на всю жизнь прикованным к коляске инвалидом», — подытожил парламентарий.

Ранее на эту тему в беседе с «Политикой сегодня» высказался еще один депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он, в отличие от коллеги, не поддержал инициативу члена Госсовета Татарстана. В частности, парламентарий заметил, что предложение не будет иметь никаких правовых последствий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: София Синицына
#дтп #нилов #морги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...