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20:12   16 Октября 2019
Россия

Московский адвокат бесплатно защищает детей, пострадавших от педофилов и насильников

Московский адвокат бесплатно защищает детей, пострадавших от педофилов и насильников

Адвокат из Москвы Микаил Костоев помогает детям, пострадавшим от педофилов и насильников. Делает он это абсолютно бесплатно.

Костоев специализируется на уголовных делах, но просто работать и наслаждаться досугом для него мало. В свободное время мужчина помогает маленьким жертвам насилия со всей России. 

«Желание помогать детям — это внутренняя потребность, желание защитить более слабого», — говорит адвокат.

Он нанимает адвокатов, оплачивает проезд и нужные экспертизы. Иногда сам берется за дела. После следственных мероприятий ребенку может быть нелегко. Тогда Костоев старается подняться малышу настроение: ведет его в контактный зоопарк или покататься на аттракционах. Дети в благодарность дарят адвокату свои рисунки, присылают сувениры и сладости.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #дети #адвокат #насилие

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