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20:12   16 Октября 2019
Россия

Трех сотрудников посольства США сняли с поезда на въезде в Северодвинск

Трех сотрудников посольства США сняли с поезда на въезде в Северодвинск

Трех сотрудников посольства США в России сняли в Северодвинске Архангельской области с поезда, следовавшего по маршруту Ненокса — Северодвинск. Об этом пишут Telegram-каналы в среду, 16 октября.

По данным каналов, на железнодорожной станции задержаны военно-морской атташе Уитситт Уильям Кертис, атташе Арриола Джерри Энтони и военный атташе по фамилии Данн. Отмечается, что граждане США не предоставили полиции документы, которые дают иностранцам право находиться в городе.

Северодвинск — территория, где пребывание иностранцев строго регламентировано.

Пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что американские дипломаты находились в Неноксе с официальной поездкой, о которой знало Минобороны РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #дипломаты #северодвинск

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