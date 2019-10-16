Трамп не сомневается в сохранности американского ядерного оружия в Турции

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не сомневается в сохранности ядерного оружия Соединенных Штатов в Турции.

«Мы уверены, у нас есть очень сильная авиабаза там. И не забывайте, что Турция — член НАТО», — подчеркнул он.

Так глава Белого дома ответил на вопрос, опасается ли он по поводу американского ядерного оружия в Турции.

Газета New York Times со ссылкой на источники писала, что представители Госдепа и министерства энергетики США обсуждали возможность вывоза оружия с авиабазы в Турции. Рассматривался вариант вывоза 50 единиц с базы «Инджирлик» в южной турецкой провинции Адана.

Ранее Трамп заявил, что операция Анкары на севере Сирии не является проблемой Вашингтона.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Курдские боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки.

Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией. Эрдоган отметил, что после проведения операции сирийские беженцы смогут вернуться домой из Турции.