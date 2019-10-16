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19:53   16 Октября 2019
Россия

Захарова подтвердила отсутствие Шабана Хадиа в списке гостей саммита Россия — Африка

Захарова подтвердила отсутствие Шабана Хадиа в списке гостей саммита Россия — Африка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что заместитель секретаря ПНС Ливии Шабан Хадиа не будет выступать на предстоящем саммите Россия — Африка в Сочи. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

«Согласно имеющейся информации, список ливийской делегации окончательно не сформирован, по состоянию на сегодня упомянутое лицо в него не включено», – сказала дипломат.

Напомним, имя Хадиа фигурирует в докладе Совбеза ООН от 2015 года по ситуации в Ливии. Тогда он являлся главарем бандформирования «Оперативного штаба революционеров Ливии», связанного с такими запрещенными группировками, как «Аль-Каида»*, ИГ* и «Братья-мусульмане»*.

Кроме того, Хадиа тесно связан с Абдельрауфом Карой — главой группировки RADA, которая контролирует тюрьму «Митига» в Ливии. В ней сейчас незаконно удерживают двух россиян — социологов Фонда защиты национальных ценностей Самера Суэйфана и Максима Шугалея.

Глава Фонда Александр Малькевич ранее обратился к МИД РФ с просьбой исключить Хадиа из списка спикеров саммита.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#ливия #мид рф #пнс

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