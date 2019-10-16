Американский лидер Дональд Трамп заявил, что операция Турции на севере Сирии не является проблемой Вашингтона. Он также добавил, что «курды не ангелы» и поставил под сомнение боевые возможности курдских бандформирований без сил США.

По словам Трампа, «Сирия защищает курдов». Глава Белого дома также пожелал России и Сирии «большой удачи» после вывода американских войска с севера региона.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Курдские боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки.

Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией. Эрдоган отметил, что после проведения операции сирийские беженцы смогут вернуться домой из Турции.